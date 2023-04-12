Комиссия парламента России: США планируют разработать универсальное генно-инженерное биоружие

Москва, , 13:53 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов Америки нацелено разработать универсальное генно-инженерное биологическое оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины.

Биологическое оружие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры», — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что военные США исходят из того, что обладание таким биооружием изменит характер вооружённых конфликтов. С этой целью Вашингтон активизирует свою деятельность на постсоветском пространстве, модернизируя лаборатории и стремясь «подмять» под себя национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.

В документе подчёркивается, что в работе американских лабораторий принимают участие специалисты из Пентагона, их деятельность носит закрытый характер.

Также авторы называют эпидемиологическую обстановку на Украине катастрофической, поскольку Вашингтон управляет ситуацией в своих интересах. В докладе говорится, что к этому приложила руку исполняющая обязанности украинского министра здравоохранения Ульяна Супрун. Отмечается, что чиновница также лоббировала интересы фармацевтических компаний США.

Расследование показало системный характер военно-биологической деятельности Соединённых Штатов на Украине, её можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах, говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Госдума на пленарном заседании утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины. В нём говорится, в частности, что лаборатории были созданы для разработки биологического оружия.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о военно-биологической оккупации Украины и о том, что эта страна стала представлять угрозу из-за опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения. По итогам работы комиссии сформирован доклад на 207 страницах. Члены Совета Федерации 12 апреля единогласно одобрили документ.