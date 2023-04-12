Москва, 12 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Судя по нынешнему положению дел, перспективы у зерновой сделки «не такие уж хорошие», заявил журналистам 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Сделка была продлена на 60, а не на 120 дней, потому, что «ровно половина этой сделки» (выполнение обещаний в отношении российских грузов) не работала, и после продления сделки ситуация не меняется, отметил Песков.

«Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не всё получается, и по-прежнему вторая половина сделки не работает. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах», — сказал пресс-секретарь президента.

11 апреля в интервью «Известиям» первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что шансы на дальнейшее продление зерновой сделки (срок истекает 18 мая) — «50 на 50». Власти России недовольны ситуацией, потому что результата выполнения того, что было обещано России по-прежнему нет, отметил он.

При заключении зерновой сделки ООН обязалась содействовать снятию препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия требует вновь подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT, разрешить поставки в Россию сельскохозяйственной техники, снять ограничения на доступ российских судов в зарубежные порты, возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса».