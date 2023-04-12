Вашингтон, 12 апреля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В украинском конфликте участвуют не менее 97 представителей сил специального назначения НАТО, сообщили 12 апреля сразу несколько американских СМИ, ознакомившись с утекшими в открытый доступ засекреченными документами Пентагона. По данным журналистов «Би-би-си», в ежедневных отчетах, датированных февралём и мартом 2023 года, указано, что Великобритания отправила на Украину 50 военных, Латвия — 17, Франция и США — 15 и 14, а Нидерланды — одного. Примерно такие же сведения опубликованы британской леволиберальной газетой The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Реакция на данную публикацию уже последовала со стороны Франции и Великобритании. Во французском оборонном ведомстве заявили, что никаких участвующих в операциях на Украине соотечественников нет, а в Британии отметили «серьезный уровень неточности» в утекших материалах разведки.

Косвенно присутствие десятков офицеров НАТО на Украине греческий портал Pronews подтвердил еще в начале марта, заявив о том, что ВС России уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры. Отмечается, что в момент удара по бункеру, который находился под землей на глубине 120 метров, там находились около 300 человек, погибли десятки офицеров НАТО.

Об утечке секретных материалов Пентагона, в которых содержится информация о численности украинских войск, поставках техники, а также разнообразные доклады спецслужб, стало известно 7 апреля. По информации телеканала Fox News, большинство данных — это закрытые доклады военного ведомства, которые рассылают в электронном виде на защищённые планшеты примерно 5 тыс. человек. Минюст США начал уголовное расследование.

Шпионаж за своими союзниками значительно осложнит отношение к США, пишет The New York Times. «Люди зададутся вопросом: «Мы были союзниками на протяжении 70 лет, а вы всё ещё шпионите за нами?»», — задается вопросом эксперт по вооружениям из Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук.

Утечка документов Пентагона уже сказывается на поддержке Украины Штатами, заявил «Абзацу» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Слив информации о состоянии ВСУ, который отличается от докладов киевской власти, также отразится на желании и дальше оказывать помощь», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке секретных документов, заявил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО косвенно или прямо вовлечены в украинский конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, о присутствии спецназа НАТО на Украине стало известно из секретных документов Пентагона, слитых в сеть. Западные СМИ, в частности в The Guardian, проинформировали читателей, что в зоне конфликта находились 50 британских военнослужащих. США и Франция отправили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно, Латвия — 17, Нидерланды — 1. Речь идет о ежедневных отчётах, которые проходят под грифом «совершенно секретно». Один из документов датирован февралём, другой — 23 марта. Официально Пентагон неоднократно опровергал такое присутствие со стороны Североатлантического альянса.