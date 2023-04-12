Москва, 12 апреля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ сейчас не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки. Об этом 12 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Здание Центрального банка РФ

«Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям — на наш взгляд, этого не нужно делать», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что те деньги, которые российские компании и граждане отправляют за рубеж, позволяют им оплачивать необходимый импорт. «А он нам тоже нужен», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Набиуллина заявила, что в марте годовая инфляция в России опустилась ниже 4%. По её словам, в апреле она, вероятно, снизится ещё больше.