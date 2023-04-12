SCMP: президент Зеленский должен согласиться на переговоры, пока у него есть право голоса

Пекин, , 09:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на территории страны, пока он ещё хоть что-то решает. Такое мнение высказал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что властям Украины нужно забыть свою гордость и заключить мир до того момента, когда у них не останется последних рычагов давления и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий.

Автор статьи указал на то, что у ВСУ подходят к концу снаряды, при этом производственные мощности западных стран не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.

«Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский», — отметил обозреватель.

Как передавало ИА REGNUM, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского уйти в отставку либо сменить политический курс. Он напомнил, что политика Зеленского приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению государства, его единства, целостности и суверенности. Соскин указал на то, что власти Украины скрывают реальную информацию о потерях ВСУ.