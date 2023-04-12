Работу бронепоезда в зоне спецоперации показало Минобороны России
Минобороны России показало работу бронепоезда Западного военного округа в зоне спецоперации
Москва, 12 апреля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Минобороны России показало боевую работу бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Минобороны России
СВО
Отмечается, что бронепоезд предназначается для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей. Также он сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.
В середине состава располагается локомотив поезда, в голове — гружённая стройматериалами платформа со средствами радиоэлектронной борьбы.
Как сообщало ИА REGNUM, захват опорного пункта ВСУ показало Минобороны России. Ценность видео в том, что камера была закреплена на голове российского бойца ВДВ и ход битвы представлен его глазами.