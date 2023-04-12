Будапешт, 12 апреля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. В Белом доме рассматривают возможность введения санкций против Венгрии в связи с её отказом присоединиться к странам, которые осуждают спецоперацию. Об этом сообщило интернет-издание 444.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Отмечается, что власти США могут ввести новые меры, включая возможные санкции против влиятельных лиц.

Аналитик будапештского исследовательского центра «Институт XXI века» Даниел Деак подтвердил, что Вашингтон планирует ввести санкции против Венгрии за то, что она выступает за мир и против войны.

«Также они хотят, чтобы мы отказались от всех экономических связей с Россией и присоединились к тем странам, которые поддерживают войну», — заявил Деак.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля прибыл в Москву, где намерен обсудить важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения страны.