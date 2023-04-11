Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву обсудить энергетическое сотрудничество

Москва, , 10:11 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. Об этом венгерский дипломат написал в социальной сети.

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что в рамках своего визита он встретится с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым, с которыми обсудит сотрудничество в сфере энергетики.

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Сначала с вице-премьером РФ, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой Росатома Алексеем Лихачёвым», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не будет голосовать за решения, которые могут привести к конфликту НАТО с Россией. Для Будапешта это основополагающее решение, отметил дипломат.