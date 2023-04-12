Москва, 12 апреля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Созданный в России дистанционно управляемый комплекс «Робоснайпер» успешно прошёл заводские испытания, сообщил РИА Новости информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Отмечается, что комплекс испытывали специалисты конструкторского бюро интегрированных систем совместно с «Лобаев Роботикс».

«В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — уточнил источник.

При этом тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки не оглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на обширные западные санкции против РФ, российские оружейные заводы продолжают работать на полную мощность. Производство боеприпасов и бронетехники идёт полным ходом, отмечают в США.

Специальная система для стрелкового оружия, способная управлять огнём, разрабатывается сотрудниками концерна «Калашников».