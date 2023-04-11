Вашингтон, 11 апреля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщил 11 апреля телеканал Fox News.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

Отмечается, что основная часть обнародованных документов — это закрытые доклады минобороны США, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты.

Такие доклады получали до 5 тыс. сотрудников. По версии телеканала, некоторые из документов исходили из ЦРУ или АНБ. Они не включаются в закрытые доклады Пентагона и доступны меньшему числу получателей.

Fox News заключил, что источником утечки мог стать кто-то из одной из разведорганизаций США.

Как сообщало ИА REGNUM, В США «начинает приобретать форму» расследование утечки секретной документации Пентагона, на которое могут уйти месяцы — перед тем как секретные сведения попали в Сеть, их видели «тысячи» человек.