Угледар, ДНР, 11 апреля, 2023, 22:56 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике, под Угледаром, бойцы российского спецназа отбили контратаку танков ВСУ. Для уничтожения колонны бронетехники противника использовался противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», артиллерия и дрон-корректировщик. Об успешной операции написал Telegram-канал «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

Удары по украинской технике, которая двигалась вдоль лесополосы, наносились термобарическим боеприпасом 9М133ФМ-2. Эффективная дальность стрельбы — до 8 тыс. метров.

Был подбит первый идущий танк, а второй Т-64 киевские военные бросили.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 апреля российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области.