Артиллеристы ВС России уничтожили в Херсонской области украинскую РСЗО «Град»

Херсон, , 11:09 — REGNUM В ночь на 11 апреля российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах региона.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ночью артиллерийским огнём в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена РСЗО «Град» с боекомплектом, потери — трое погибших военных ВСУ», — рассказали в экстренных службах.

10 апреля Вооружённые силы России уничтожили миномёт калибра 120 мм в районе Николаевки вместе с боекомплектом и расчётом.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области украинские войска ведут подготовку к форсированию Днепра. По его словам, ВСУ на правом берегу Днепра маневрируют, меняют и создают ложные позиции, перебрасывают технику и живую силу, собирают плавсредства.