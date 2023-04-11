Вашингтон, 11 апреля, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Член сената США от Демократической партии Чак Шумер запросил проведение секретного брифинга по утечке материалов Пентагона в социальные сети, присутствовать на нём должны все члены верхней палаты парламента США, передаёт Fox News 11 апреля.

Сергей Корсун ИА REGNUM Кто-то слил всю информацию!

«Дата заседания ещё не назначена», — отметил источник телеканала.

Ранее 11 апреля The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что в администрации президента США продолжают изучать документы, предположительно утёкшие из Пентагона в социальные сети. По предварительным оценкам, документы подлинные, отметил источник издания.

Bloomberg в свою очередь сообщил, что «союзники» США не выражают недовольства утечкой документов Пентагона открыто, но делают это по дипломатическим каналам. Сотрудникам американской администрации уже пришлось провести несколько «неудобных разговоров за закрытыми дверями», отметили источники агентства.