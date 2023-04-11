Москва, 11 апреля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Решение вопроса о возможной смене спортивного гражданства для профессиональных спортсменов должно зависеть от их нравственной позиции, заявила 11 апреля в интервью «Спорт-экспрессу» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Роман Кручинин/РИА Новости Российские лыжники

Ранее ряд российских спортсменов на фоне ограничений, введённых в их отношении международными организациями по политическим причинам, приняли решение о смене спортивного гражданства.

«Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и (представлений — ред.) о справедливости, правильности и так далее», — сказала Захарова.

В мире набирают обороты «катастрофические тенденции», при которых людям навязывается неестественное восприятие мира, и происходящее в спорте — лишь часть этих процессов, отметила представитель МИД.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и только в том случае, если они не высказывались в поддержку спецоперации и не связаны с вооружёнными силами и органами безопасности.