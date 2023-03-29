МОК: не поддержавших СВО российских спортсменов допустят до турниров в нейтральном статусе

Лозанна, Швейцария, , 03:56 — REGNUM Спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации, могут допустить к международным турнирам, но только в нейтральном статусе. Такие рекомендации утвердил МОК по итогам первого дня заседания исполкома комитета, рассказал журналистам президент МОК Томас Бах.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он особо подчеркнул, что члены МОК настояли на нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, участвующих в международных соревнованиях.

Планируется, что будут созданы специальные комиссии, которые оценят отношение спортсменов к спецоперации и примут решение об их допуске к стартам. Будут рассматриваться публичные заявления, сделанные в том числе в соцсетях, участие в «провоенных демонстрациях и мероприятиях», а также использование символики СВО — литера Z.

Как сообщало ИА REGNUM, названные Международным олимпийским комитетом (МОК) параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы, говорится в официальном заявлении Олимпийского комитета России (ОКР).