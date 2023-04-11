Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам апреля 2023 года может составить менее 3%, заявил 11 апреля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Впервые за долгое время уровень инфляции в стране оказался ниже целевого ориентира Центробанка (4%), отметил глава государства.

«Председатель Центробанка подтверждает, что по состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое, долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул, что следует избегать как резкого ускорения, так и резкого замедления инфляции, потому что это может негативно сказаться на экономической активности в стране, планах бизнеса и доходах граждан, а также на уровне бюджетных доходов.

3 апреля в Центробанке сообщили, что уровень инфляции в России опустился ниже отметки в 4%. При этом с мая 2023 года инфляция может возобновить рост, отметил заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин, отметив, что в Центробанке пока не пересматривают годовой прогноз инфляции (5-7%).