Москва, , 17:47 — REGNUM Поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале текущего года сопоставимы с прошлогодней цифрой, они превысили 13 триллионов рублей. Во втором квартале ожидается рост поступлений, заявил президент Владимир Путин 11 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Он отметил, что экономическая динамика отражается на бюджетных показателях. Поступления соответствуют уровню прошлого года, динамика в целом хорошая.

«За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей», — сказал Путин.

Президент добавил, что ситуация должна измениться к концу второго квартала в связи с ростом цен на нефть. В бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства заявил, что Россия продолжит наращивать экономическую активность. Правительство улучшило прогноз социально-экономического развития страны на фоне поступающей позитивной экономической статистики.