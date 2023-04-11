Путин заявил, что правительство улучшило прогноз социально-экономического развития

Ново-Огарево, Московская область, , 17:24 — REGNUM Экономическая активность в России продолжит повышаться, заявил 11 апреля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство России на фоне поступающей позитивной экономической статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития страны, отметил глава государства.

При подготовке бюджета на 2023 год министры исходили из того, что ВВП страны снизится на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году, на фоне более благоприятной статистики прогнозные показатели пересмотрены, сказал Владимир Путин.

«Прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики», — отметил президент.

В ходе совещания глава государства также заявил, что по итогам апреля ВВП России прибавит в реальном выражении. Вместе с тем, как подчеркнул президент, внешние факторы риска для российской экономики всё ещё сохраняются, и поэтому расслабляться и пускать ситуацию на самотёк власти не имеют права.