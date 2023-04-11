Тула, 11 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ готово включаться в работу для разрешения проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, 11 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Рабочий визит министра обороны Сергея Шойгу в Тулу

Шойгу провёл в Тульской области совещание с участием губернатора Алексея Дюмина, а также руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и профильных органов военного управления.

Отмечается, что обсуждены вопросы и поручения, отданные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прошедшего 4 апреля совещания в Тульской области.

Также были определены пути и механизмы оперативного решения ключевых вопросов обеспечения ритмичной работы предприятий ОПК в регионе.

«Министр обороны РФ обратил внимание руководителей предприятия, что при возникновении проблемных вопросов исполнения гособоронзаказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно включаться в работу для их оперативного разрешения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК Тульской области. Он проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», которые производят современные средства поражения.