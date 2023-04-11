Москва, 11 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Анализ мест, где находились американские биологические объекты в Херсонской области, ДНР и ЛНР, показал, что США создают рядом с границами России компоненты биологического оружия. Об этом 11 апреля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остаётся сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ», — сказал Кириллов.

Он рассказал, что в местах расположения американских биологических объектов была проведена работа. Кроме того, Минобороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов США на территории Украины.

По словам Кириллова, в результате были установлены фамилии должностных лиц, участвовавших в организации этих проектов.

Он обратил внимание, что ни один из фактов не был отвергнут Вашингтоном. И при этом ни у кого, в том числе у западных стран, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в России придерживаются мнения, что деятельность американских биолабораторий на Украине нарушала Конвенцию о биологическом оружии (КБТО). По его словам, претензии Москвы к Киеву и Вашингтону, связанные с работой лабораторий, остаются открытыми и требуют ответа.