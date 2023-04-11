Симферополь, 11 апреля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В Крыму готовы к анонсированному контрнаступлению украинской армии, созданы надёжные оборонительные сооружения. Об этом заявил 11 апреля глава республики Сергей Аксёнов, комментируя информацию о намерении Вооружённых сил Украины пойти в атаку.

Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Аксёнов

«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — уверен Аксёнов.

Он подчеркнул, что для обороны Крыма подготовлены сооружения как на подступах к полуострову, так и на его территории. Решение создать эшелонированную оборону и предпринимать усилия для защиты полуострова глава региона назвал правильным и обоснованным. Аксёнов подчеркнул, что наличие сооружений не означает, что они будут использоваться.

«Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. Наши Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону. Сил более чем достаточно», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Washington Post написала, что в США усомнились в результативности ожидаемого контрнаступления ВСУ. Оно может оказаться нерезультативным из-за нехватки боеприпасов и техники, отмечало издание. Кроме того, Киеву предрекли большие потери.

На данный момент Киев не обладает резервами, достаточными для начала контрнаступления в зоне соприкосновения, заявил 11 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.