Вашингтон, , 04:31 — REGNUM В США усомнились в результативности ожидаемого контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post со ссылкой на секретные данные американской разведки, попавшие в Сеть.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценкам разведки США, «проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что её вооружённые силы значительно не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной». Это противоречит позиции президента США Джо Байдена, который заявляет о жизнеспособности украинской армии, отмечает издание.

Автор публикации указал на строящуюся Киевом стратегию вокруг возвращения восточных территорий с одновременным продвижением на южном направлении в попытке «перерезать сухопутный мост России в Крым».

При этом возможности российской обороны вместе с недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, скорее всего, «затормозят прогресс и усугубят потери во время наступления».

Скромные результаты в ходе весеннего наступления подкрепляются секретной оценкой Национального совета по разведке США. Она показала, что Украина вряд ли сможет вернуть столько территорий, сколько ей удалось осенью 2022 года.

По данным газеты, представители США провели штабные учения с украинскими генералами с целью развития различных вариантов наступления. После переговоров ощущалось, что Киев начинает понимать ограниченные возможности наступления. Также маловероятно перерезание сухопутного моста в Крым, но в США надеются, что ВСУ создадут хотя бы угрозу свободному передвижению российской техники и военных по указанному направлению.

На Украине не опровергли просочившиеся секретные данные, назвав их отчасти верными. По мнению одного из украинских чиновников, опубликованные документы Пентагона не смогут помешать контрнаступлению, точное место при этом может поменяться за неделю до него.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти, ранее назвавшие фейком утечку в соцсети секретных документов США с описанием состояния ВСУ и планов Пентагона, тем не менее предприняли некие действия по корректировке своих намерений. Украина уже изменила некоторые свои военные планы.