Москва, 11 апреля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. «Корпорация «МСП» и крупнейшие маркетплейсы России договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли, а также разработать меры для поддержки и развития малого бизнеса в данной сфере. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба корпорации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Постамат маркетплейса OZON

Отмечается, что меморандум был подписан руководством Ozon, «Яндекс Маркет», ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет»), «Вайлдберриз», а также «Корпорации «МСП».

В документе указано, что маркетплейсы применяют принципы соразмерности взаимной ответственности, осуществляют работу исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнёров, стремятся создавать для своих партнёров благоприятные условия взаимовыгодного партнёрства.

По словам генерального директора «Корпорации «МСП» Александра Исаевича, с торговыми площадками была достигнута договорённость, что в специальном разделе на Цифровой платформе МСП. РФ будут приниматься обращения от пунктов выдачи заказов и продавцов маркетплейсов.

Он уточнил, что «Корпорация «МСП» берёт на себя мониторинг каждого обращения. Отмечается, что в ближайшее время будут рассмотрены вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли (штрафы, оферты и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами).

Гендиректор «Корпорации «МСП» подчеркнул, что нужно выстроить партнерскую и прозрачную работу данного рынка. Он пояснил, что сейчас онлайн-торговля является самым быстрорастущим сегментом экономики. Так, с начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тысячи.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта собственные пункты выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries начали работать ограниченно, сотрудники начали протестовать против действующей с 3 марта новой системы штрафов. Прокуратура Московской области проверит возможные нарушения трудовых прав сотрудников интернет-магазина Wildberries.

Данный маркетплейс начал убирать с площадки товары, на которые жалуются покупатели и рейтинг которых (составляется на основе отзывов клиентов) ниже 3 из 5.

Маркетплейсы в России будут обязаны контролировать работу продавцов и проверять до продаж подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнёров, поэтому там могли продаваться подделки или нелегальная продукция. Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре считают, что проверять продавцов можно, к примеру, с помощью системы маркировки «Честный знак», где находится вся необходимая информация.