Прокуратура России проверит сообщения о нарушении прав сотрудников Wildberries

Красногорск, , 20:27 — REGNUM Прокуратура Московской области проверит возможные нарушения трудовых прав сотрудников интернет-магазина Wildberries. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

В СМИ появились публикации о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им зарплаты.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана «правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций».

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на телеграм-канал Baza, около семи тысяч недовольных работников Wildberries приняли решение штурмовать главный офис маркетплейса в надежде на смягчение новых правил. По мнению некоторых сотрудников, новые условия фактически рабские.

Держатели пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишились права оспаривать подмены. Теперь, если покупатель возвращает бракованную вещь, с владельцев ПВЗ удерживают полную стоимость товара. Также политика маркетплейса обязывает держателей пунктов выдачи выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. Сотрудников Wildberries заявили, что списания начались 9 марта.