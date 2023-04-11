Москва, 11 апреля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Проект закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связан с мобилизацией, данный законопроект призван привести систему воинского учёта в соответствие с требованиями времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка

Песков отрицательно ответил на вопрос, нет ли у руководства России ощущения, что подобные изменения могут вызвать панику: «Нет, абсолютно».

«Это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять», — отметил он, пояснив, что с воинским учётом граждане России, согласно Конституции, сталкиваются хотя бы раз в жизни, поэтому данная система должна идти в ногу с требованиями времени.

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «набраться терпения» по теме создания в России единого реестра военнообязанных и электронных повесток, поскольку все вопросы прояснит Госдума.

Госдума на заседании 11 апреля рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учёта в России. Основной упор будет сделан на цифровизацию. Для воинского учёта будет использоваться специальный государственный информационный ресурс.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, появление единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов граждан в военкоматы для уточнения данных воинского учёта, а также создаст условия для защиты гражданами своих прав и интересов, в частности появится возможность досудебного обжалования действия военкоматов.