Москва, , 13:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «набраться терпения» по теме создания в России единого реестра военнообязанных и электронных повесток, поскольку все вопросы прояснит Госдума.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что данная работа сейчас ведется в парламенте, в Государственной думе, к депутатам поступает огромное число вопросов.

«Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения, сейчас ведется на экспертном уровне работа, все это будет проясняться», — сказал он 11 апреля при общении с журналистами.

Как передавало ИА REGNUM, Госдума на заседании 11 апреля рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учёта в России. Основной упор будет сделан на цифровизацию. Для воинского учёта будет использоваться специальный государственный информационный ресурс.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, появление единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов граждан в военкоматы для уточнения данных воинского учёта, а также создаст условия для защиты гражданами своих прав и интересов — в частности, появится возможность досудебного обжалования действия военкоматов.

Он также пояснил, что при этом будут введены меры ответственности за уклонение от призыва. В их число могут войти ограничение на выезд из страны, запрет на управление транспортными средствами, запрет на заключение сделок с недвижимостью, сообщил глава комитета.