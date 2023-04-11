Москва, 11 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Работа по развитию беспилотных летательных аппаратов в России ведётся, о возможном совещании по этому вопросу у президента Владимира Путина Кремль своевременно сообщит. Об этом 11 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Производство БПЛА

«Работа ведётся, по совещаниям — своевременно будем информировать», — сказал Песков.

Он напомнил, что ранее Кремль публиковал перечень поручений по совершенствованию работы правительства для развития сектора беспилотной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Путин заявил, что весной пройдёт совещание по теме беспилотников. На него будут приглашены представители министерств, ведомств и компаний, которые работают в этой области.

В конце декабря 2022 года был опубликован перечень поручений президента по развитию беспилотных авиационных систем в России. В частности, должна быть создана правительственная комиссия по вопросам развития БПЛА. Также правительству поручено утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.