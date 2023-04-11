Москва, 11 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Идея проведения новой приватизации в Кремле не обсуждается, но тема ускорения экономического развития страны неизменно остаётся в повестке дня, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Югасов ИА REGNUM Уничтоженный, по результатам приватизации, промышленный объект. Завод имени Лихачёва.

Так он прокомментировал высказывания главы ВТБ Андрея Костина, который ранее заявил, что для обеспечения новой модели роста экономики России в условиях западных санкций необходимо провести новый этап приватизации в стране. Передача госсобственности в частные руки на прозрачных условиях является инструментом, неоднократно доказавшим свою эффективность, отметил Костин.

«В Кремле это не обсуждается, но все экономисты, эксперты и авторитетные участники жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают темы об ускорении экономического развития страны в условиях, в которых мы находимся», — сказал Песков.

Точку зрения Андрея Костина пресс-секретарь президента назвал «весьма интересной», отметив, что Костин возглавляет второй по величине банк в России и имеет огромный авторитет и как банкир, и как экономист.