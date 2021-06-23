Москва, , 10:38 — REGNUM Террористы занимаются вербовкой молодёжи в чатах сетевых компьютерных игр и создают клоны игр с имитацией терактов, сообщил 23 июня директор ФСБ России Александр Бортников.

«В особой группе риска молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр», — сказал Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников заявил, что распространение террористического и экстремистского контента в интернете, а также работа в сети вербовщиков международных террористических организаций являются исходной точкой и «ядром» терроризма.

По его словам, деятельность идеологов и вербовщиков международных террористических организаций надо «рубить на корню», не дожидаясь последствий.

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