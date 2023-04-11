Врио главы ДНР Пушилин: Авдеевку важно взять в окружение

Авдеевка, ДНР, , 12:22 — REGNUM Город Авдеевку в Донецкой Народной Республике необходимо взять в окружение, стоит соответствующая задача. Об этом заявил 11 апреля врио главы региона Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что на авдеевском направлении сейчас идёт продвижение российских военных, у Вооружённых сил Украины уже почти не осталось путей для снабжения города.

«Для нас сейчас важно охватить Авдеевку с разных сторон, ребята двигаются», — сказал Пушилин, отметив, что дороги в город «уже простреливаются».

Врио главы ДНР также отметил, что на угледарском направлении сейчас идёт противостояние, предпринимаются попытки улучшить положение российских военных. На горловском направлении уже зафиксировано продвижение, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие России существенно продвинулись в районе Авдеевки, заявлял глава ДНР 11 апреля. При этом он отметил, что продвижение на этом направлении даётся российским военнослужащим «достаточно большой ценой».

2 апреля солдаты киевской армии, 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся в Авдеевке, выступили с обращением о том, что их ожидает «катастрофа», и призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного срочно вывести с фронта остатки бойцов.