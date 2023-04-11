Москва, 11 апреля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. На запорожском направлении мобильная огневая группа ВСУ пыталась выйти к передовым позициям ВС России. Бойцы группировки сил «Восток» пресекли вылазку противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра ГС Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Он уточнил, что в ходе операции были уничтожены бронеавтомобиль и пять украинских военнослужащих.

Также артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Новоданиловки, где были ликвидированы пять нацистов. С помощью комплекса «Пенициллин» удалось выявить САУ «Гвоздика» и ликвидировать украинскую артиллерийскую установку расчетом орудия «Гиацинт-Б».

Также российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на южно-донецком направлении. Бойцы группировки сил «Восток» уничтожили ещё до десяти военных минометного расчета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия на херсонской линии фронта ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика».