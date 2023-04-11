Херсон, 11 апреля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Российская армия на херсонской линии фронта ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика», сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение позициям артиллерийских расчётов противника в районе населённых пунктов Велетенское и Жовтневое», — добавил он.

Помимо этого, средства радиоэлектронной борьбы группировки подавили семь беспилотников противника в районе населённых пунктов Алёшки, Песчановка и Голая Пристань, а также БПЛА «Лелека-100» и «Фурия» в районе населённых пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Минобороны подтвердили уничтожение трёх складов боеприпасов ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области Кроме того, склады боеприпасов 66-й и 54-й механизированных бригад ВСУ уничтожены возле населённого пункта Новолюбовка (ЛНР) и около города Краматорска (ДНР).