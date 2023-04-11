Освобожденный из плена ВСУ военный рассказал о пытках гвоздодёром
Вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ рассказал о пытках гвоздодёром
Москва, 11 апреля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Киевские боевики пытают российских пленных с помощью гвоздодёра. Об этом 10 апреля рассказал «Известиям» вернувшийся из плена Александр.
Министерство обороны России
Работа артиллерии ВС России в ходе СВО
«Три дня гвоздодёром, это жуткая история. Бьют, пока сознание не потеряешь», — признался Александр, добавив, что его «гвоздодёром били тщательно и больно».
При этом он отметил, что «были и нормальные люди, и очень дурацкие».
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ опубликовало 10 апреля кадры возвращения российских бойцов из украинского плена. На видео автобус, который доставил военных на территорию России.