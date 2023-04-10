Москва, , 18:02 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало 10 апреля кадры возвращения российских бойцов из украинского плена. На видео запечатлен автобус, который доставил военных на территорию России. Некоторые бойцы не смогли сдержать слёз от радости возвращения домой.

Освобожденные военнослужащие ВС России Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Ранее в понедельник стало известно, что в результате переговорного процесса были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России бойцы будут доставлены в Москву, где им окажут всю необходимую медицинскую, психологическую помощь и обеспечат прохождение реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По её словам, украинская сторона использует новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.