На Украине раскольники начали штурм храма канонической УПЦ в Каменце-Подольском

Каменец-Подольский, Украина, , 22:03 — REGNUM Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) предпринимают попытки штурма храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Каменец-Подольский на Украине. Ранее в нём проводили службы священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ). О штурме сообщил 10 апреля телеграм-канал канонической украинской церкви.

Кровоточащая икона Божьей Матери «Казанская» Александр Куликов © ИА REGNUM

«Каменец-Подольский. Начался штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на территории кафедрального собора», — сказано в сообщении.

Ранее отмечалось, что собор защищают прихожане храма, их около 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки захвата собора в Каменец-Подольском также предпринимались 9 апреля. Полиция отказывалась прийти на помощь священнослужителям. Противники УПЦ с 8 апреля просят сторонников раскольнической церкви приходить на штурм собора. Призывы начались после того, как в ПЦУ подписали требование об изъятии этого храма у УПЦ.