Вашингтон, 11 апреля, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель на тему нападения на объекты и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сказал, что в Госдепе ничего об этом не знают, никакой информации он не видел и не читал. Об этом чиновник сказал в ходе брифинга 10 апреля.

w ru УчастникВодник Архиереи УПЦ

«Я не видел никаких сообщений, не могу об этом говорить. Но мы будем рады проверить информацию», — заверил журналистов Патель.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) предпринимают попытки штурма храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Каменец-Подольский на Украине. Ранее в нём проводили службы священнослужители Украинской православной церкви.