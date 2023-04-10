Москва, 10 апреля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 12 апреля рассмотрит заявление о репрессивной политике властей Украины в отношении канонической православной церкви, заявил 10 апреля первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Заседание начнётся с рассмотрения вопроса о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви», — сказал он.

Как сообщалось ранее, 10 апреля в Ровненской области вслед за Львовской и Хмельницкой приняли решение о запрете деятельности УПЦ, расторгли договоры аренды участков, на которых расположены храмы, и призвали Верховную раду запретить деятельность УПЦ на всей территории Украины.

Раскольники из «Православной церкви Украины», которым передаётся отобранное у УПЦ имущество, уже начали проведение «служб» в Киево-Печерской лавре. Глава ПЦУ Епифаний заявил, то единственным языком, на котором идут богослужения, должен быть украинский.