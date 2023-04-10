Вашингтон, 10 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вскоре могут оказаться одним из участников третьей мировой войны, при этом не имея боеприпасов для ведения боя. Об этом 10 апреля заявил экс-президент США Дональд Трамп, он поделился своими опасениями в соцсетях.

EPA/SHAWN THEW/ТАСС Дональд Трамп

«Тем путём, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал бывший американский лидер. Он напомнил, что об истощении арсеналов в связи с поставками вооружений Киеву уже не раз заявляли в США и других странах Запада.

Способом решить все проблемы США экс-президент назвал «избавление» страны от действующего главы государства Джо Байдена. Таким путём можно в том числе разрешить трудности в отношениях с Китаем, уверен Трамп.

Ранее он высказывал мнение, что Байден допустил конфликт на Украине и возникновение рисков ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Трамп назвал Байдена «идиотом» и «безнадёжным» в ответ на обвинения в выводе войск из Афганистана. По словам Трампа, именно действующий президент США и Белый дом ответственны за «некомпетентную сдачу» Афганистана. Ранее экс-президент США также заявлял, что что рассматривает вывод американских войск с афганской территории как самый позорный момент в истории Штатов.