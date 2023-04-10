Донецк, 10 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Освобождение города Марьинки, расположенного к западу от Донецка, затягивается, поскольку ВСУ постоянно подтягивают резервы. Об этом 10 апреля заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, ситуация в городе развивается «динамично».

«Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населённый пункт и продвигаться дальше по другим направлениям», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Вооружённых сил России взяли штурмом шиноремонтный завод в Марьинке Донецкой Народной Республики. Отмечается, что взятие комплекса завода поможет выстроить устойчивую линию обороны, а также взять под контроль улицы Лесную и Урожайную, где всё ещё остаются подразделения Вооружённых сил Украины.

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