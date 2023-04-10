Москва, 10 апреля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В результате переговорного процесса 10 апреля из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ведомстве рассказали, что самолетами ВКС России освобождённые военные будут доставлены в Москву на лечение, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По её словам, украинские военные используют новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.

Позднее в ООН признали, что ВСУ пытают военнопленных. Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что жестокому обращению подвергается половина военных, попавших в плен к украинцам.

В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) повлиять на киевский режим из-за применения пыток к российским пленным. Она привела доказательства того, как издеваются в плену над бойцами ВС России.

В конце марта Москалькова рассказала, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. По её словам список на обмен включал уже 133 фамилии, однако Киев хранил молчание.