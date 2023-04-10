Донецк, 10 апреля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Более 75% территории города Артёмовска (украинское название — Бахмут) находится под контролем российских сил. Об этом 10 апреля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений», — сказал Пушилин.

Он добавил, что пока рано говорить о полном освобождении Артёмовска, поскольку в его западной части ещё идут ожесточённые бои.

Также он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили флаг на здание городской администрации, что является формальным признаком контроля над городом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пушилин приехал в Артёмовск. По его словам, ВСУ не жалеют ни город, ни своих бойцов и «гонят их в мясорубку». Также он рассказал, что, отступая из Артёмовска, ВСУ подорвали здание городской администрации.