Донецк, 10 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. ВСУ, отступая из Артёмовска, подорвали здание городской администрации. Об этом 10 апреля заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе поездки в город.

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

«Важно было лично побывать в Артёмовске. Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города», — написал он в своём Telegram-канале, рассказав, что бойцы ЧВК «Вагнер» показали ему флаги на том месте, где ранее было здание городской администрации.

По его словам, работы по восстановлению предстоит много.

«Справимся со всем. С нами вся Большая Россия», — добавил Пушилин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в Артёмовске для украинских войск является сложной, идут ожесточённые бои.

8 апреля сообщалось, что российские силы устроили для ВСУ «адскую ночь» и вышли к трассе Т-0504 под Артёмовском. Кроме того, российские подразделения штурмуют укрепления противника в районе улицы Корсунской.