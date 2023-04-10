Москва, 10 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Парад Победы в Москве готовится и планируется к проведению, заявил журналистам 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Так он ответил на просьбу «Известий» прокомментировать решение губернатора Курской области Романа Старовойта об отмене парада Победы 9 мая в Курске по соображениям безопасности.

«Это прерогатива глав регионов, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан — это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада, он готовится и планируется к проведению», — сказал Песков.

Старовойт ранее заявил, что решение об отмене парада в Курске принято совместно с федеральными органами власти, со всеми теми, кто обеспечивает безопасность в регионе. Учитывалась «текущая ситуация» в области, отметил губернатор.

Аналогичное решение было принято ранее и в Белгородской области. Большое скопление военной техники и солдат может стать поводом для провокации со стороны ВСУ, заявил глава региона Вячеслав Гладков.