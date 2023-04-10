Ереван, 10 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. На территории Армении в ночь на 10 апреля задержан военнослужащий из Азербайджана, сообщили в министерстве обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Обнаружен и задержан военнослужащий Вооружённых сил Азербайджана. По его словам, с ним был ещё один военнослужащий, его поиски продолжаются», — отметили в ведомстве.

1 апреля в Министерстве обороны России заявили, что в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе было зафиксировано очередное нарушение режима прекращения огня. Проводится разбирательство, по трём маршрутам проведено патрулирование, отметили в ведомстве.

7 апреля в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за скорейшее заключение договора между Арменией и Азербайджаном и намерена продолжить консультации по этому вопросу в том числе и с Москвой.