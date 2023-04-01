Минобороны России подтвердило нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Москва, , 20:18 — REGNUM В зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 1 апреля сообщает Минобороны РФ.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство», — говорится в официальном заявлении.

В Минобороны уточнили, что по трём маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах проведено патрулирование.

Обеспечено сопровождение автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по маршруту Горис — Степанакерт, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех — Корнидзор Сюникской области Армении. В пресс-центре Службы безопасности Армении также рассказали о проведении работ по корректировке границ.