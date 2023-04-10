Москва, 10 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Анонсированное Киевом контрнаступление обречено на провал, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев 10 апреля на своей странице в Telegram-канале. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, потери составляют один к трём. «На кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наёмников из-за рубежа?» — рассуждает сенатор.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

О подготовке контрнаступления украинские власти говорят на протяжении нескольких последних недель. Взамен поставок оружия, наемников и боеприпасов НАТО ждет от Киева результатов, но вооруженные силы методично перемалывают все поставки. Под Артёмовском ВСУ, судя по слитым в сеть секретным американским документам, вынуждены были бросить элитные войска, на которые рассчитывали для контрнаступления, и это привело к «стратегическим издержкам». Также, по оценкам «западной разведки», ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая. ВСУ якобы смогут устоять еще против двух-трех волн ракетных ударов, которые может нанести русская армия, пишет The Washington Post.

По оценке основателя Группы «Вагнер» Евгения Пригожина, численность ВСУ для предполагаемого контрнаступления составляет порядка 200 тыс., а по некоторым данным, до 400 тыс.

«Недооценивать это нельзя», — добавил он.

Вместе с тем депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурул`ва о том, что Запад и Украина пытаются ввести РФ в заблуждение и могут начать наступать на брянском направлении, «как в свое время делали фашисты». «Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждём и сохраняем спокойствие», — заявил также депутат.

Украинское контрнаступление откладывается из-за дефицита западного оружия, заявил 10 апреля руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов, которого цитирует российский журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале. По мнению эксперта, командование не решается давать приказ о наступлении по двум причинам: дефицит военной техники и дефицит обученного личного состава, способного на этой технике воевать.

Если украинское контрнаступление провалится, то Киев может потерять поддержку Запада — ресурсы помощников «ослабевают», пишет The Times. Один из представителей ВСУ лейтенант Плетенчук заявил американскому изданию, что обе стороны делают акцент на сохранении боеприпасов. На Западе считают, что у украинских боевиков достаточно снарядов, однако, если они будут пользоваться ими «с умом».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что украинское контрнаступление обречено на провал по причине истощения сил, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По его словам, информация о том, будто бы ВСУ вооружены до зубов, а территория «незалежной» надёжно защищена, это блеф украинских пропагандистов. К тому же запас артиллерийских снарядов у ВСУ, по прогнозам, может закончиться в течение нескольких дней.