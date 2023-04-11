Наступил 411-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Российская штурмовая авиация и тяжёлая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» были задействованы на краснолиманском направлении. Используя неуправляемые ракеты и термобарические снаряды, ВС РФ нанесли удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Фронтовая авиация российской армии продолжает героически атаковать противника. В Черниговской области при помощи истребителей Су-34 разрушен мост через реку Судость. Речь идёт об инфраструктурном объекте, по которому украинская армия заходила в Брянскую область для совершения терактов. Снаряд упал почти на середину моста, нанеся значительные повреждения.

Одной из самых горячих точек продолжает оставаться донецкое направление, где только за одни сутки уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, сообщило 9 апреля Минобороны. Большие потери вынудили ВСУ перебросить под Артёмовск подразделения, на которые рассчитывали при весеннем контрнаступлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал ситуацию в Артёмовске и на всей линии боевого соприкосновения «катастрофической». По оценке основателя Группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Киев подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек.

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