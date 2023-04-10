Вашингтон, 10 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В секретных документах Пентагона, попавших в Сеть, имеются сценарии поставок Израилем летального оружия киевскому режиму. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

Согласно опубликованным данным, в одном из документов говорится, что Иерусалим, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с РФ.

В секретных бумагах, датированных 28 февраля, отмечается, что еврейское государство не исключает возможности предоставления киевскому режиму разведывательных и нелетальных оборонительных систем.

Между тем в числе вооружений, которые израильская сторона может передать Киеву, в частности, названы ракеты Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны рассматривают возможность поставки Украине системы ПРО «Железный купол». При этом Иерусалим по-прежнему воздерживается от поставок вооружений на Украину.