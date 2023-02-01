Нетаньяху допустил возможность поставки Украине системы ПРО «Железный купол»

Тель-Авив, Израиль, , 18:42 — REGNUM Власти Израиля рассматривают возможность поставки Украине системы ПРО «Железный купол», заявил 1 февраля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, по его словам, Тель-Авив готов быть посредником на переговорах России и Украины, если об этом попросят обе стороны.

Израиль не хочет военной конфронтации с Россией, этот вопрос особенно актуален в свете пребывания российских войск на территории Сирии, добавил Нетаньяху.

Ранее власти Израиля, несмотря на постоянные просьбы Киева, отказывались поставлять ему оружие. В числе причин называлось опасение, что это вооружение транзитом через Россию попадет в Иран.