Париж, 10 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Пользователи французского Le Figaro раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал Европу к «стратегической автономии».

Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press Изображение Эммануэля Макрона

Ранее в интервью изданию Echos Макрон призвал к большей независимости Европы, он выразил мнение о том, что европейские страны не должны втягиваться в противостояние Китая и США из-за Тайваня, а также подстраиваться под американский ритм. Французский лидер считает, что жителям Европы нужно «проснуться» и начать думать о своих интересах.

Один из читателей отметил, что такая риторика называется «выдавать желаемое за действительное».

Пользователи отмечают, что Европой управляет Германия, при этом данная страна является вассалом США, восточноевропейские государства следуют за Соединёнными Штатами Америки.

«Это знают все, кроме Макрона, который живет иллюзиями и хочет заставить нас поверить в них», — написал один из читателей.

Один из комментаторов отметил, что Макрон, как и любой президент страны, будет подчиняться приказам США.

Пользователи высказали мнение о том, что французскому лидеру нужно посвятить себя Франции. Они полагают, что если Макрон и прав, то ему нужно убедить остальные 27 стран Евросоюза, при этом за шесть лет он не смог убедить ни одного из партнёров в правильности своих взглядов.

Читатели отмечают, что желать быть независимым — это одно, а показывать это — совсем другое.

Они отмечают странную риторику Макрона, который говорит о европейской автономии тогда, когда все европейские государства поддерживают американских глобалистов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен укреплять свою автономию и перестать зависеть от принципа экстерриториальности доллара. По словам президента, в ближайшее время европейские страны смогут подписать соглашение, аналогичное Акту о снижении инфляции в США (IRA). Макрон также утверждает, что Европа «победила в идеологическом противостоянии» за развитие стратегической автономии континента.